Azerbaycanlı ekipler 51 kişiyi enkaz altından kurtardı

Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 51 kişiyi kurtardı.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, ekiplerin, Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 51 kişiyi kurtardığı, 518 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.
Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 899 Azerbaycanlı personel görev alıyor.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, ekiplerin, Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 51 kişiyi kurtardığı, 518 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.
Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 899 Azerbaycanlı personel görev alıyor.
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