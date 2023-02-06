Azerbaycan, Türkiye'nin yardımına koştu

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremin etkilerinin ortadan kaldırılması ve arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye yardım edilmesi talimatı verdiği belirtildi.



Açıklamada, talimat gereği ilk olarak 370 kişiden oluşan arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye hareket edeceği bildirildi.



Azerbaycan, deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım malzemeleri gönderecek.



Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in hükümete verdiği talimat gereği, çadır ve tıbbi malzemelerden oluşan yardım uçağı kısa sürede Türkiye'ye hareket edecek.





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