Azerbaycan, Türkiye maçlarına seyirci alınacağını açıkladı

Azerbaycan Futbol Federasyonu, EURO 2020'de Türkiye'nin İsviçre ve Galler maçları için Bakü Olimpiyat Stadı'na yüzde 50 oranında seyirci alınacağını açıkladı. Tribündeki 35 bin taraftar, bu karşılaşmalarda milli takımı destekleyebilecek

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Azerbaycan, Türkiye maçlarına seyirci alınacağını açıkladı
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08 Nisan 2021 16:00
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin iki maçına ev sahipliği yapacak Bakü Olimpiyat Stadı'nda bu karşılaşmaların seyircili mi yoksa seyircisiz mi oynanacakları belli oldu. Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada üç grup maçı ve bir de çeyrek final olmak üzere turnuvadaki 4 maçın ev sahibi olacak stadyumda yüzde 50 kapasite ile seyirci alımı gerçekleştirileceği duyuruldu.

16 Haziran: Galler, 20 Haziran: İsviçre

Türkiye'nin iki maçına ev sahipliği yapacak olmasından dolayı, ay-yıldızlıları en yakından ilgilendiren yer olan Bakü Olimpiyat Stadı'nda Şenol Güneş'in öğrencileri 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da ise İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye'ye 35 bin kişilik destek

70 bin kapasiteye sahip Bakü Olimpiyat Stadı'nın yarı doluluk oranı olan 35 bin seyirci, bu karşılaşmalarda tribünde olabilecek ve Türkiye buradaki maçlarında, önemli bir seyirci desteğini arkasına alacak. Federasyon tarafından, alınan kararla ilgili tüm detaylı bilginin UEFA'ya teslim edildiği ifade edildi.

Dışardan gelecek seyirciyi de kapsıyor

UEFA'nın ev sahibi şehirlere, ülkelerindeki salgının durumuna göre kendilerinin karar almasına olanak tanıdığının hatırlatıldığı federasyon açıklamasında, bunun üzerine Azerbaycanlı yetkililerin bir toplantı gerçekleştirdikleri ve bu karara vardıkları belirtildi. Alınan kararın sadece yerel taraftarları kapsamadığı, maçlarını o statta oynayacak takımların taraftarlarını da kapsadığı, Azerbaycan Futbol Federasyonu açıklamasında yer aldı.



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