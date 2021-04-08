Azerbaycan, Türkiye maçlarına seyirci alınacağını açıkladı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin iki maçına ev sahipliği yapacak Bakü Olimpiyat Stadı'nda bu karşılaşmaların seyircili mi yoksa seyircisiz mi oynanacakları belli oldu. Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada üç grup maçı ve bir de çeyrek final olmak üzere turnuvadaki 4 maçın ev sahibi olacak stadyumda yüzde 50 kapasite ile seyirci alımı gerçekleştirileceği duyuruldu.



16 Haziran: Galler, 20 Haziran: İsviçre



Türkiye'nin iki maçına ev sahipliği yapacak olmasından dolayı, ay-yıldızlıları en yakından ilgilendiren yer olan Bakü Olimpiyat Stadı'nda Şenol Güneş'in öğrencileri 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da ise İsviçre ile karşı karşıya gelecek.



Türkiye'ye 35 bin kişilik destek



70 bin kapasiteye sahip Bakü Olimpiyat Stadı'nın yarı doluluk oranı olan 35 bin seyirci, bu karşılaşmalarda tribünde olabilecek ve Türkiye buradaki maçlarında, önemli bir seyirci desteğini arkasına alacak. Federasyon tarafından, alınan kararla ilgili tüm detaylı bilginin UEFA'ya teslim edildiği ifade edildi.



Dışardan gelecek seyirciyi de kapsıyor



UEFA'nın ev sahibi şehirlere, ülkelerindeki salgının durumuna göre kendilerinin karar almasına olanak tanıdığının hatırlatıldığı federasyon açıklamasında, bunun üzerine Azerbaycanlı yetkililerin bir toplantı gerçekleştirdikleri ve bu karara vardıkları belirtildi. Alınan kararın sadece yerel taraftarları kapsamadığı, maçlarını o statta oynayacak takımların taraftarlarını da kapsadığı, Azerbaycan Futbol Federasyonu açıklamasında yer aldı.



