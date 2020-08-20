Azerbaycan Premier Ligi başlıyor

Azerbaycan Premier Lig'de 2020-2021 sezonu yarın yapılacak iki karşılaşma ile başlayacak.



Sekiz takımının yer aldığı lige, Sumgayıt-Keşle ve Neftçi-Sebail karşılaşmaları ile start verilecek.



Azerbaycan Premier Ligi 2019-2020 Sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu. Ülkedeki karantina tedbirleri uzatılınca lig erken bitirilmişti.



Sezon şampiyonu ve Avrupa kupalarına katılacak takımlar mevcut puan durumuna göre belirlenmiş, ligden düşmenin olmaması yönünde karar alınmıştı.



