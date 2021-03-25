Azerbaycan, Portekiz karşısında talihi yenemedi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu ilk maçında Portekiz ile Azerbaycan karşı karşıya geldi. Portekiz'in ev sahibi olduğu ancak Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz 1-0 kazandı.
Portekiz'e galibiyeti getiren golü 36. dakikada Maksim Medvedev kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından Portekiz, gruba 3 puanla başladı. Azerbaycan ise ilk maçında puanla tanışamadı.
Portekiz, bir sonraki maçında Sırbistan'a konuk olacak. Azerbaycan ise bir sonraki maçı 'bay' geçip ardından Sırbistan'ı ağırlayacak.
Portekiz'e galibiyeti getiren golü 36. dakikada Maksim Medvedev kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından Portekiz, gruba 3 puanla başladı. Azerbaycan ise ilk maçında puanla tanışamadı.
Portekiz, bir sonraki maçında Sırbistan'a konuk olacak. Azerbaycan ise bir sonraki maçı 'bay' geçip ardından Sırbistan'ı ağırlayacak.