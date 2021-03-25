Azerbaycan, Portekiz karşısında talihi yenemedi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu ilk maçında Portekiz ile Azerbaycan karşı karşıya geldi. Portekiz'in ev sahibi olduğu ancak Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz 1-0 kazandı.



Portekiz'e galibiyeti getiren golü 36. dakikada Maksim Medvedev kendi kalesine attı.



Bu sonucun ardından Portekiz, gruba 3 puanla başladı. Azerbaycan ise ilk maçında puanla tanışamadı.



Portekiz, bir sonraki maçında Sırbistan'a konuk olacak. Azerbaycan ise bir sonraki maçı 'bay' geçip ardından Sırbistan'ı ağırlayacak.



