Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Sırbistan, deplasmanda Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sırbistan 2-1 kazandı.



Sırbistan'a galibiyeti getiren goller, 16. ve 81. dakikalarda Mitrovic'ten geldi. Azerbaycan'ın tek sayısını ise 59. dakikada penaltıdan Makhmudov kaydetti.



Bu sonucun ardından 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle Sırbistan puanını 7 yaparken, Azerbaycan 2 maç sonunda puana ulaşamadı.



Grubun bir sonraki maçında Sırbistan evinde Lüksemburg ile karşılaşacakken, 3 gün önce de Azerbaycan Lüksemburg'a konuk olacak.



