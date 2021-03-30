Azerbaycan, Mitrovic'i durduramadı

Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Sırbistan, deplasmanda Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Azerbaycan, Mitrovic'i durduramadı
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30 Mart 2021 20:56
Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Sırbistan, deplasmanda Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sırbistan 2-1 kazandı.

Sırbistan'a galibiyeti getiren goller, 16. ve 81. dakikalarda Mitrovic'ten geldi. Azerbaycan'ın tek sayısını ise 59. dakikada penaltıdan Makhmudov kaydetti.

Bu sonucun ardından 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle Sırbistan puanını 7 yaparken, Azerbaycan 2 maç sonunda puana ulaşamadı.

Grubun bir sonraki maçında Sırbistan evinde Lüksemburg ile karşılaşacakken, 3 gün önce de Azerbaycan Lüksemburg'a konuk olacak.



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