Azerbaycan ile berabereyiz

A Milli Kadın Futbol Takımı, Bakü'de oynanan özel maçta Azerbaycan ile 0-0 berabere kaldı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dalga Arena'da oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar, Gamzenur Yaman, Berna Yeniçeri, İlayda Civelek, Kezban Tağ, Gülbin Hız, Eda Karataş, Emine Ecem Esen, Busem Şeker, Ebru Topçu, Birgül Sadıkoğlu ve Yağmur Uraz ilk 11'iyle çıktı.



Milliler, Azerbaycan ile 8 Nisan'da da karşılaşmış ve müsabakadan 1-0 galip ayrılmıştı.



Ay-yıldızlılar, müsabakadan önce ilk maçta sakatlanan Selda Akgöz ve Kader Hançar'ın formalarıyla takım pozu vererek arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.



STAT: Dalga Arena



HAKEMLER: Kristina Mariana Trandafir, Elena Mihaila Tepusa, Roxana Ivanov



AZERBAYCAN: Aytaj Sharifova, Diana Mammadova, Zhala Mahsimova (Dk.61 Yeliz Acar), Nigar Mirzalyeva, Esra Manya (Dk.46 Peritan Bozdağ), Mana Mollayeva (Dk.61 Bilge Su Koyun), Sevinc Jafarzade, Kristina Bakarandze (Dk.77 Vusala Seyfaddinova), Nargiz Hajiyeva Nazlıcan Parlak, Vusala Hajiyeva (Dk.46 Ayshan Ahmadova)



TÜRKİYE: Gamzenur Yaman, Berna Yeniçeri (Dk.46 Ece Tekmen), İlayda Civelek, Kezban Tağ, Gülbin Hız, Eda Karataş, Emine Ecem Esen (Dk.66 Miray Cin), Busem Şeker (Dk.61 Benan Altıntaş), Ebru Topçu (Dk.66 Büşra Kuru), Birgül Sadıkoğlu (Dk.46 Elif Keskin), Yağmur Uraz (Dk.76 Neslihan Demirdögen)



KIRMIZI KART: Nigar Mirzalyeva (Azerbaycan)



SARI KARTLAR: Mana Mollayeva, Zhala Mahsimova (Azerbaycan) Birgül Sadıkoğlu, Eda Karataş (Türkiye)









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