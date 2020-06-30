Roy Keane, Azerbaycan Futbol Federasyonu ile milli takım teknik direktörlük görevi için görüşmelerini sürdürüyor.



Daily Mail'de yer alan habere göre; son olarak Nottingham Forest'ta antrenörlük görevi yapan ve 23 Haziran 2019'da bu görevinden ayrıldıktan sonra TV'de yorumculuk yapan Roy Keane, Azerbaycan'dan gelen cazip teklif üzerine bu görevi ciddi şekilde düşünmeye başladı.



Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun teklifini kabul etmesi durumunda Roy Keane, ilk olarak UEFA Uluslar Ligi C Grubu maçlarında görev yapacak.



ROY KEANE'İN KARİYERİ



Futbol kariyerinde Manchester United efsanesi olan 48 yaşındaki İrlandalı, antrenörlük kariyerine 2006'da Sunderland'de başladı. 100 maçlık görevi sonrası, 2009 ila 2011 yılları arasında Ipswich'te çalıştı. 5 yıl boyunca İrlanda Milli Takımı'nda görev alan Roy Keane, Aston Villa ve sonrasnda Nottm Forest'ta yardımcı antrenörlük yaptı.



