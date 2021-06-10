Azerbaycan, EURO 2020 maçlarına hazır

Azerbaycan'da, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da Galler ve İsviçre ile mücadele edeceği 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) maçları için son hazırlıklar tamamlandı.



Başkent Bakü'de, EURO 2020 karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı yaşanıyor.



Bakü'de yapılacak 4 karşılaşmadan ilki olan Galler-İsviçre müsabakasına sayılı günler kala, maça ev sahipliği yapacak Bakü Olimpiyat Stadı hazır hale getirildi.



2015'te inşa edilen, 1. Avrupa Oyunları ve 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış ve kapanış törenleri ile 2019 UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapan Bakü Olimpiyat Stadı'nın çevresi, güvenlik ve salgın önlemleri kriterlerine uygun şekilde yeniden yapılandırıldı.

Bakü'deki futbol şöleni, 12 Haziran'da Galler-İsviçre maçı ile başlayacak. Türk Milli Takımı, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıların Galler ile yapacağı maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izleyecek.

Azerbaycan'ın kara sınırları salgın nedeniyle kapalı, hava yoluyla girişlerde ise aşı kartı veya Kovid-19'u atlattıklarına dair belge ibraz etmeleri şartıyla sadece Türk ve Rus vatandaşlarına müsaade ediliyor. Maçlara bileti olan Büyük Britanya, İsviçre ve Türkiye vatandaşları, Azerbaycan'a hem hava hem de kara yoluyla Kovid-19 testinin negatif olduğunu doğrulayan belge ile giriş yapabilecek.





Maç günleri statta taraftarlardan aşı kartı veya test sonucu istenmeyecek sadece ateşleri ölçülerek içeri alınacak.

"Kardeş Türkiye'den taraftarları sabırsızlıkla bekliyoruz"

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA) İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Elhan Memmedov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakü'nün karşılaşmalara tam hazır olduğunu ve taraftarları beklediklerini söyledi.

Memmedov, Azerbaycan'ın güvenli bir ülke olduğunu, maçlar boyunca güvenliğin ilgili kurumlarca tam şekilde sağlanacağını belirtti.

Kovid-19'la ilgili yeni kuralların uygulamaya konulduğunu, açık havada maske kullanımının artık zorunlu olmadığını hatırlatan Memmedov, "Futbol şöleninin duygularını yaşayacağız. Avrupa Şampiyonası'nı sabırsızlıkla bekliyorduk. Aslında geçen yıl olmalıydı fakat salgın nedeniyle 1 yıl ertelendi. Azerbaycan hükümeti statta yüzde 50 seyirci kapasitesi ile maçların oynanmasına müsaade etti. Bu sevindirici bir durum. 11 şehirde farklı kararlar kabul edildi. Maçların yüzde 50 seyirci kapasitesi ile oynanması iyi bir durumu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Memmedov, taraftarların karşılaşmalara ilgisinin büyük olduğunu kaydederek, "Türk Milli Takımı'nın ilk maçına 20 bin bilet satıldı. Her karşılaşma için 32 bin bilet satılacak. Son günlerde bilet satışlarının artacağını düşünüyorum. Kardeş Türkiye'den taraftarları sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Türk Milli Takımı'nın Bakü'de oynayacağı maçlarda daha avantajlı olacağını düşündüğünü vurgulayan Memmedov, şunları söyledi:

"Azerbaycanlı seyirciler, Türk Milli Takımı'nı destekleyecek. Coğrafi olarak Türk taraftarların da Bakü'ye gelmesi daha rahat. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan arasında günlük 5 uçak seferi düzenleniyor. Bu da büyük avantaj. Galler ve İsviçre'den gelenler ya özel ya da transit uçuşla gelmek zorunda. Fakat kardeş Türk taraftarları doğrudan 2,5-3 saatlik uçak yolculuğu ile Bakü'ye ulaşabilecek."