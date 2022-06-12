Azerbaycan'da zafer Verstappen'in!

Formula 1'de sezonun 8. yarışı Azerbaycan'da gerçekleşti.



Yarışı Hollandalı Max Verstappen kazanırken, Sergio Perez ikinci, George Russell ise 3. sırada yer aldı.



Yarışa pole pozisyonunda başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc ise yaşadığı motor arızasının ardından 21. turda yarış dışı kaldı. Ferrari'nin bir diğer pilotu Carlos Sainz da 9. turda yarışa veda etti.





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