Azerbaycan'da De Biasi ile ayrılık!

Azerbaycan Milli Takımı'nda İtalyan teknik direktör Giovanni De Biasi ile yollar ayrıldı.



Bu sene sonu sözleşmesi biten İtalyan hocayla sözleşme uzatılmadı. Azerbaycanlı gazeteci Elçin Cafarovun verdiyi özel habere göre De Biasi ile sözleşme yenilenmemisinin sebebi milli takımın grupta aldığı sonuçlarla beraber İtalyan hocanın gazetecilere küfür etmesi ile de ilgili olduğu belirtildi.



De Biasi, EURO 2024'ün F grubunun sonuncu maçında Belçikaya deplasmanda 5-0'lık yenilgi sonrası gazetecilerin sorularına "Böyle gerizekalı, aptal sorular görmedim diyerek" cevabını vererek basın toplantısını terk etmişti.



Bu olaydan sonra 67 yaşındaki teknik adam Azerbaycan spor basınında eleştiri yağmuruna tutuldu ve an itibari ile de görevi bıraktı, İtalyan hocayla sözleşme imzalanmadı.



Giovanni De Biasi Azerbaycan Milli Takımı'nda 2020 senesinde göreve getirilmişti. Yeni adaylar arasında Türkiye'den ve Azerbaycan'dan olan teknik direktörler olacak.





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