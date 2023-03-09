Azerbaycan'da 5 milli cimnastikçi finale yükseldi

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan etabında milli sporculardan Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu ile Mehmet Ayberk Koşak ve Kerem Şener finale kalma başarısı gösterdi.



Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de devam eden Artistik Cimnastik Dünya Kupası elemelerinde ay-yıldızlı kadın sporculardan; Bilge Tarhan atlama masasında 12.783 puanla 4'üncü, Bengisu Yıldız 12.533 puanla birinci yedek, Sevgi Seda Kayışoğlu asimetrik paralelde 13.033 puanla 7. olarak finalde yarışma hakkı elde etti.



Erkek milli sporculardan ise halka aletinde Mehmet Ayberk Koşak 14.233 puanla 4'üncü, Kerem Şener ise 13.566 puanla 3'üncü yedek olarak finale kaldı.









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