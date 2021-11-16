Azeem Rafiq, yaşadığı ırkçılığı gözyaşlarıyla anlattı

İngiltere'de kriket oyuncusu Azeem Rafiq, Yorkshire County Kriket Kulübünde geçirdiği süre boyunca ırkçı saldırılara maruz kaldığını ve kulübün bu konuda hiçbir şey yapmadığını söyledi.



Rafiq, Avam Kamarası'nın Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi'nin oturumunda konuştu. Kulüpte yaşadıklarını dile getiren 30 yaşındaki Rafiq, oğlu ölü doğduğunda gördüğü "insanlık dışı" muameleden bahsederken gözyaşlarına boğuldu.



Kariyerinin başlarında soyunma odasında "kahramanları" olarak saydığı oyuncular Michael Vaughan ve Matthew Hoggard'la bir arada bulunduğu sırada, kendisi ve diğer Asya kökenlilere hitaben "Orada, tuvaletlerin yanına oturacaksınız", "Fil yıkayıcılar" dendiğini söyledi.



Bu sözlere kimsenin itiraz etmediğini kaydeden Rafiq, kendisine, beyaz olmayanları aşağılamak için kullanılan "Kevin" diye hitap edildiğini, hatta bir dönem şarap içmeye zorlandığını anlattı.



Kulüpte kendini izole edilmiş, zaman zaman aşağılanmış hissettiğini dile getiren Rafiq, çocuğunun ölümünden sonraki ilk gününde teknik direktör Martyn Moxon tarafından "(sözleriyle) paramparça edildiğinden" bahsetti.



Rafiq, "Martyn Moxon, oğlumu kaybettikten sonraki ilk gün, kelimenin tam anlamıyla beni bir odaya soktu ve beni (sözleriyle) parçaladı. Kulüpte hiç kimseyle böyle konuştuğunu görmemiştim. Bazı kulüp yetkilileri, merhametsizdi. Bir gün antrenmanda olduğum sırada aldığım telefonda kalp atışı (oğlunun) olmadığı söylendi. Bunu duyduklarında gerçekten rahatsız olmadılar. Oğlumu hastaneden mezarlığa taşıdım. Bana yapılan muamele doğru değildi." dedi.



Gözyaşlarına boğulan Rafiq'in konuşmaya devam edememesi üzerine oturuma bir süre ara verildi.



Eski takım arkadaşı Gary Ballance'ın bir seferinde başka bir oyuncuya "Neden onunla konuşuyorsun? Onun bir Paki (Pakistan kökenliler için kullanılan ırkçı ifade) olduğunu biliyorsun." dediğini aktaran Rafiq, "Bu, takım arkadaşlarımın gözü önünde oldu. Teknik direktörlerin gözü önünde oldu." diye konuştu.



Rafiq, yaşadıklarının kariyerine mal olduğunu ve ruh sağlığının bozulduğunu ifade etti.



Kriket oyuncusu kulübü ilk kez geçen sene eylül ayında ırkçılıkla suçlamış ve kulüp kısa süre sonra soruşturma başlatmıştı. Ancak kulübün meseleyi ele alması eleştirilmiş, hazırlanan raporda Rafiq'in ırksal tacize ve zorbalığa maruz kaldığı konusunda "hiç şüphe olmadığı" belirtilmişti. Bununla beraber hiçbir kişiye disiplin cezası verilmezken, "Paki" ifadesinin de "arkadaşça şaka" olduğu savunulmuştu.





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