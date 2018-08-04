Az önce ne izledik biz?

Bu kadar da olmaz dedirten gariplikler daha ne kadar olabilir?

04 Ağustos 2018 14:29
Az önce ne izledik biz?
Bu kadar da olmaz dedirten gariplikler daha ne kadar olabilir?



Günün içinden kısa kısa
Fatih Terim devrede! Andre Silva yolda...

Galatasaray'dateknik direktör Fatih Terim'in Milan'ın Portekizli golcüsü Andre Silva için bizzat devreye girdiği öğrenildi.
İtalyan ekibinin geçen sezon 38 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Silva ligde 24 maçta 2 golle beklentileri karşılayamasa da Avrupa'da çıktığı 14 maçta 8 kez ağları havalandırmayı başarmıştı.


Aziz Yıldırım, harekete geçti! Haftaya cevap verecek...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FBTV'de yaptığı açıklamalar Aziz Yıldırım'ı çok kızdırdı.
Takvim'de yer alan habere göre; Koç'un "Borç Aziz yıldırım'ın dediği gibi 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro" sözlerine kızan Yıldırım'ın kurmaylarının iki gündür toplantı üstüne toplantı yaptığı ortaya çıktı.
Yıldırım'ın mali danışmanları ve hukukçularının Ali Koç'un açıklamalarını tek tek inceledikleri belirlendi. Ali Koç'un borcu bilerek abarttığını ve taraftarın yanlış yönlendirildiğini düşünen Aziz Yıldırım'ın kurmayları gerekirse konuyu hukuki platforma taşımayı planlıyor.


Fikret Orman'ı ikna eden rapor: "Alalım, 15'e satarız!"

Tosic ve Mitrovic'i sattıktan sonra stoper arayışına başlayan siyah-beyazlılar, Meksika'nın Cruz Azul takımında top koşturan Enzo Roco'ya 3+1 yıllık imza attırdı. Bonservisine 1.2 milyon euro ödenecek olan 1.91 boyundaki başarılı futbolcunun vatandaşı Gary Medel tarafından önerildiği ortaya çıktı.


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