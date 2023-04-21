AZ Alkmaar penaltılarla yarı finalde

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında AZ Alkmaar, Anderlecht'i konuk etti. İlk maçını 2-0 kaybettiği maçın 120 dakikasını 2-0'lık skorla tamamlayan Hollanda ekibi, penaltılarda rakibini eleyerek yarı finale kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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AZ Alkmaar penaltılarla yarı finalde
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20 Nisan 2023 22:46
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında AZ Alkmaar, ilk maçını 2-0 kaybettiği Anderlecht'i konuk etti.

AFAS Stadı'nda oynanan maçın normal süresini ve uzatmalarını 2-0 önde tamamlayan AZ Alkmaar, penaltılarda da rakibine üstünlük sağlayarak yarı finale adını yazdırmayı başardı.

Maçın 5. dakikasında Pavlidis'i penaltısıyla öne geçen AZ Alkmaar, 13'te yine Pavlidis'le farkı ikiye çıkardı ve 90 dakika 2-0 tamamlandı. Uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltılara geçildi. Penaltılarda rakibini 4-1 mağlup eden Hollanda ekibi tur atlayan taraf oldu.

AZ Alkmaar yarı finalde West Ham ile karşı karşıya gelecek.

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