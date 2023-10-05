AZ Alkmaar - Legia Varşova Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Canlı İzle Şifresiz

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. AZ Alkmaar Legia Varşova ile karşı karşıya geliyor. Pete Bosz yönetimindeki PSV Eindhoven, kendi sahasında Luis Mendilibar'ın ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Peki, AZ Alkmaar Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? AZ Alkmaar Legia Varşova maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
AZ ALKMAAR – LEGİA VARŞOVA MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ AZ ALKMAAR - LEGİA VARŞOVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
AZ Alkmaar Legia Varşova maçı bugün TSI 22:00'te başlayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
17.30 Astana (Kazakistan)-Viktoria Plzen (Çekya)
19.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya)
19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Lille (Fransa)
19.45 Breidablik (İzlanda)-Zorya Luhansk (Ukrayna)
19.45 Gent (Belçika)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
19.45 Ballkani (Kosova)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
19.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Club Brugge (Belçika)
19.45 Beşiktaş-Lugano (İsviçre)
22.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Legia Varşova (Polonya)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek)
22.00 Fiorentina (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Cukaricki (Sırbistan)-Genk (Belçika)
22.00 PAOK (Yunanistan)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
22.00 Aberdeen (İskoçya)-HJK (Finlandiya)
22.00 Nordsjaelland (Danimarka)-Ludogorets (Bulgaristan)
22.00 Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe
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