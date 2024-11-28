AZ Alkmaar - Galatasaray Maçı Canlı İzle: TRT 1 Canlı İzle

AZ Alkmaar - Galatasaray maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın TRT 1 kanalında yayınlanacak olması. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak bu kritik maç, 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak olan Galatasaray, güçlü Hollanda rakibi AZ Alkmaar karşısında avantaj elde etmek için tüm gücünü ortaya koyacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.





AZ Alkmaar - Galatasaray maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında deplasmanda güçlü rakibi AZ Alkmaar ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 28 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.AFAS Stadı'nda TSİ ile 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacakZoet, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Kwakman, Mijnans, Meerdink, Smit, Parrot.Muslera, Davinson, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen.