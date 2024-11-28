Haber Tarihi: 28 Kasım 2024 17:23 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 17:23

AZ Alkmaar - Galatasaray Canlı İzle: TRT 1 Canlı İzle

AZ Alkmaar - Galatasaray TRT 1 Tabii izle şifresiz | AZ Alkmaar - Galatasaray maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan AZ Alkmaar - Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte AZ Alkmaar - Galatasaray maçı canlı yayın izleme detayları...

AZ Alkmaar - Galatasaray Canlı İzle: TRT 1 Canlı İzle
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AZ Alkmaar - Galatasaray maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın TRT 1 kanalında yayınlanacak olması. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak bu kritik maç, 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak olan Galatasaray, güçlü Hollanda rakibi AZ Alkmaar karşısında avantaj elde etmek için tüm gücünü ortaya koyacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.

TRT 1 MAÇ İZLE: AZ ALKMAAR - GALATASARAY CANLI İZLE

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.



AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında deplasmanda güçlü rakibi AZ Alkmaar ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 28 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.
AFAS Stadı'nda TSİ ile 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER

AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Kwakman, Mijnans, Meerdink, Smit, Parrot.

Galatasaray: Muslera, Davinson, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen.

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