Haber Tarihi: 07 Kasım 2024 17:29 - Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 17:29

AZ Alkmaar Fenerbahçe Canlı İzle: TRT 1 Canlı Maç İzle

AZ Alkmaar - Fenerbahçe TRT 1 Tabii izle şifresiz | AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı şifresiz izleme detayları

AZ Alkmaar Fenerbahçe Canlı İzle: TRT 1 Canlı Maç İzle
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda güçlü rakibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Maçı şifresiz izlemek isteyenler için güzel haber, müsabakanın TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak olması. Taraftarlar ve futbol meraklıları, Fenerbahçe'nin bu önemli Avrupa sınavını evlerinin rahatlığında takip edebilecek.

TRT 1 MAÇ İZLE: AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE CANLI İZLE

AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. AZ Alkmaar - Fenerbahçe karşılaşması, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tur hedefleyen iki ekibin mücadelesi açısından büyük bir önem taşıyor ve izleyicilere heyecan dolu anlar vaat ediyor.

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, 23.00'te başlayacak. Maçı şifresiz izlemek isteyenler için güzel haber, müsabakanın TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak olması. Taraftarlar ve futbol meraklıları, Fenerbahçe'nin bu önemli Avrupa sınavını evlerinin rahatlığında takip edebilecek.

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Hollanda'nın güçlü temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 9 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, AZ Alkmaar'ın sahasında gerçekleştirilecek ve saat 23.00'te başlayacak. Taraftarlar, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki performansını yakından takip etmek için maç saatini sabırsızlıkla bekliyor.

Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. AZ Alkmaar ile Fenerbahçe arasındaki bu zorlu mücadele, her iki takımın da Avrupa Ligi'nde üst tur hedefleri için büyük önem taşıyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, 23:00'te ekran başına geçerek bu heyecan dolu maçı izleyebilecek.

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER
 AZ Alkmaar XI: Owusu-Oduro, Maikuma, Dekker, Penetra, De Wit, Clasie, P. Koopmeiners; Lahdo, Mijnans, Poku, Parrott.
Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.




AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI HAKKINDA

Bu rehberde, maça dair kanal bilgileri, canlı yayın detayları ve maç saati gibi tüm bilgileri bulabilirsiniz.
 İki ekip arasındaki 3. randevu

Fenerbahçe ile AZ Alkmaar daha önce 2 resmi müsabakada karşı karşıya geldi.

İki takım 2006-07 sezonunda o dönemki ismiyle UEFA Kupası 3. turunda mücadele etti. İstanbul'daki karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken Hollanda'daki 90 dakika da 2-2 tamamladı. AZ Alkmaar, deplasman golü avantajıyla tur atlamayı başaran taraf oldu.

Hazırlık maçlarında da iki takım 2 kez rakip oldu.

Hollanda ekibi, 2010'daki hazırlık maçını 2-0 kazanırken Fenerbahçe de 2019'da 3-2 galip geldi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho cezalı


Machester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak.

Sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda deplasmanında forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmiyor.

Ev sahibi ekipte ise sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

Sol bekte Mert Müldür

Jayden Oosterwolde'nin sakat, Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle Manchester United karşısında sol bekte oynayan Mert Müldür'ün karşılaşmada da aynı bölgede görev yapması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, UEFA kadrosunda yer almıyor.

UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.

Fenerbahçe, Avrupa'da 278. kez sahne alacak

AZ Alkmaar ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 278. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 277 müsabakada 110 galibiyet ve 109 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 378 kez havalandırırken, kalesinde 394 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 140. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 139 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 61 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 195 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 174 gole engel olamadı.

Bu kulvarda 70. deplasman

Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 70. kez deplasman maçına çıkacak.

Söz konusu kulvarda daha önce 69 deplasman maçı oynayan sarı-lacivertliler, 23 galibiyet, 17 beraberlik ve 29 yenilgi yaşadı.

Rakip sahada çıktığı 69 maçta 80 gol atan Fenerbahçe, rakiplerinin 104 golüne ise engel olamadı.

Jose Mourinho'nun ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son deplasman maçında yine Hollanda'da boy göstermişti. Sarı-lacivertli takım, 3 Ekim 2024'te oynanan müsabakada Twente ile 1-1 berabere kalmıştı.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 85

 43

 25

 17

 123

 83
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 38

 14

 12

 12

 56

 46
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 277

 110

 58

 109

 378

 394
 

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