Ayvalıkgücü seriye bağladı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona ilk iki haftada 1 puanla başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, son iki haftada galibiyetleri seriye bağladı.



Grupta ilk galibiyetini evinde Alanya 1221'yi 3-2 yenerek alan Balıkesir temsilcisi, deplasmanda Çorluspor 1947'yi de 2-0'le geçti. Ligde 4 hafta sonunda 7 puana ulaşan Ayvalık, Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde yine gediklisi olduğu Play-Off hattına tırmandı.

