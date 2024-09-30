Ayvalıkgücü seriye bağladı

Ayvalıkgücü Belediyespor, ilk iki haftada 1 puan topladıktan sonra son iki maçta galibiyet serisi yakalayarak 4. hafta sonunda 7 puana ulaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Ayvalıkgücü seriye bağladı
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30 Eylül 2024 16:02
Son güncelleme 30 Eylül 2024 16:56
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona ilk iki haftada 1 puanla başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, son iki haftada galibiyetleri seriye bağladı.

Grupta ilk galibiyetini evinde Alanya 1221'yi 3-2 yenerek alan Balıkesir temsilcisi, deplasmanda Çorluspor 1947'yi de 2-0'le geçti. Ligde 4 hafta sonunda 7 puana ulaşan Ayvalık, Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde yine gediklisi olduğu Play-Off hattına tırmandı.
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