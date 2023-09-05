Ayvalıkgücü'ne forvet takviyesi

Ayvalıkgücü Belediyespor, Hüseyin Fıstıkçı ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Ayvalıkgücü'ne forvet takviyesi
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05 Eylül 2023 15:23
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona cumartesi günü evinde İnegöl Kafkas Gençlikspor maçıyla başlayacak Ayvalıkgücü Belediyespor ileri uca takviye yaptı.

Balıkesir temsilcisi Etimesgut Belediyespor'dan kanat ve forvet olarak görev yapan 25 yaşındaki Hüseyin Fıstıkçı ile sözleşme imzaladı. Geçen sezona Osmaniyespor'da başlayan Hüseyin 33 maçta 7 gol attı.

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