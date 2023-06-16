Ayvalıkgücü'nde Yıkılmazdağ ile devam dedi!

TFF 3. Lig'e yıllar sonra döndüğü ilk sezonda Play-Off oynamayı başaran Ayvalıkgücü Belediyespor, teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile sözleşme yeniledi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Ayvalıkgücü'nde Yıkılmazdağ ile devam dedi!
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16 Haziran 2023 16:24
TFF 3.Lig'e yıllar sonra yeniden dönmeyi başaran Ayvalıkgücü Belediyespor,  teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile yola devam etme kararı aldı.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon yaptığı takımı bu sezon da Play-Off'a taşıyan 49 yaşındaki teknik adamla ilgili yönetim, "Hocamız Mehmet Yıkılmazdağ ile yeni sezonda tekrar başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Tüm camiamıza hayırlı olsun" mesajını yayınladı.
 
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