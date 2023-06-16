Ayvalıkgücü'nde Yıkılmazdağ ile devam dedi!

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon yaptığı takımı bu sezon da Play-Off'a taşıyan 49 yaşındaki teknik adamla ilgili yönetim, "Hocamız Mehmet Yıkılmazdağ ile yeni sezonda tekrar başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Tüm camiamıza hayırlı olsun" mesajını yayınladı.

TFF 3.Lig'e yıllar sonra yeniden dönmeyi başaran Ayvalıkgücü Belediyespor, teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile yola devam etme kararı aldı.