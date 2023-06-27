Ayvalıkgücü'nde 2 isim daha tamam

Yeni sezonda TFF 3.Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor iç ve dış transferde 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı.
Ege ekibi dış transferde Beylikdüzüspor'dan 25 yaşındaki Muhammet Taşdemir'i kadrosuna dahil etti.
İç transferde de görüşmelerini sürdüren Ayvalıkgücü, defans oyuncusu Samet Önger'le mukavele yeniledi. Tecrübeli oyuncu, Ayvalıkgücü'nde 5'inci sezonunu geçirecek.
Ege ekibi dış transferde Beylikdüzüspor'dan 25 yaşındaki Muhammet Taşdemir'i kadrosuna dahil etti.
İç transferde de görüşmelerini sürdüren Ayvalıkgücü, defans oyuncusu Samet Önger'le mukavele yeniledi. Tecrübeli oyuncu, Ayvalıkgücü'nde 5'inci sezonunu geçirecek.
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