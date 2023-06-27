Ayvalıkgücü'nde 2 isim daha tamam

TFF 3.Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü'nde bir futbolcuyla sözleşme yenilerken takıma da bir takviye yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Ayvalıkgücü'nde 2 isim daha tamam
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27 Haziran 2023 12:50
Yeni sezonda TFF 3.Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor iç ve dış transferde 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Ege ekibi dış transferde Beylikdüzüspor'dan 25 yaşındaki Muhammet Taşdemir'i kadrosuna dahil etti.

İç transferde de görüşmelerini sürdüren Ayvalıkgücü, defans oyuncusu Samet Önger'le mukavele yeniledi. Tecrübeli oyuncu, Ayvalıkgücü'nde 5'inci sezonunu geçirecek.
 
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