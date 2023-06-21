Ayvalıkgücü iç transfere başladı

Spor Toto 2. Lige çıkmayı hedefleyen Ayvalıkgücü iç transferde ikisi oyuncu ve teknik direktör olmak üzere 3 isimle sözleşme yenilendi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Ayvalıkgücü iç transfere başladı
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21 Haziran 2023 13:43
TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon Play-Off oynadıktan sonra teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ'la yeniden anlaşan Ayvalıkgücü Belediyespor, iç transferin startını da 2 imzayla verdi.

Balıkesir temsilcisi takım kaptanı Davut Babur ve stoper Polat Güren'le sözleşme yeniledi.

29 VE 27 MAÇTA GÖREV ALDILAR

Ayvalıkgücü'nde 35 yaşındaki Davut geçen sezon 29 maçta, 33 yaşındaki Polat ise 27 maçta görev yaptı.

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