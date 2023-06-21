Ayvalıkgücü iç transfere başladı

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon Play-Off oynadıktan sonra teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ'la yeniden anlaşan Ayvalıkgücü Belediyespor, iç transferin startını da 2 imzayla verdi.
Balıkesir temsilcisi takım kaptanı Davut Babur ve stoper Polat Güren'le sözleşme yeniledi.
29 VE 27 MAÇTA GÖREV ALDILAR
Ayvalıkgücü'nde 35 yaşındaki Davut geçen sezon 29 maçta, 33 yaşındaki Polat ise 27 maçta görev yaptı.
Balıkesir temsilcisi takım kaptanı Davut Babur ve stoper Polat Güren'le sözleşme yeniledi.
29 VE 27 MAÇTA GÖREV ALDILAR
Ayvalıkgücü'nde 35 yaşındaki Davut geçen sezon 29 maçta, 33 yaşındaki Polat ise 27 maçta görev yaptı.
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