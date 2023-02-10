Ayvalıkgücü depremzedeleri unutmadı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, 10 ilimizde büyük yıkım ve can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli 2 deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmadı.
Ayvalıklı oyuncular, antrenman öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulundu. Kırmızı-beyazlı kulüp, deprem felaketinin ardından mağazasındaki tüm ürünleri afet bölgesine gönderme kararı almıştı.
Ayvalıklı oyuncular, antrenman öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulundu. Kırmızı-beyazlı kulüp, deprem felaketinin ardından mağazasındaki tüm ürünleri afet bölgesine gönderme kararı almıştı.
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