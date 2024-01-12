Ayvalıkgücü'den 3 transfer birden

3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, Akın Arıcan, Fatih Mert Çırtlık ve Efehan Kaptan'ı kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ayvalıkgücü'den 3 transfer birden
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2024 15:45
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattındaki Ayvalıkgücü Belediyespor ara transferde 3 takviye birden yaptı.

Kırmızı-beyazlı kulüp Talasgücü Belediyespor'dan 29 yaşındaki forvet Akın Arıcan, Arnavutköy Belediyespor'dan 21 yaşındaki orta saha Fatih Mert Çırtlık ve 68 Aksarayspor'dan aynı yaştaki kaleci Efehan Kaptan ile sözleşme imzaladı.

Ayvalıkgücü grubunda ilk yarıda 23 puanla dördüncü sırada yer almıştı.

 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery