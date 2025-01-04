Ayvalıkgücü Belediyespor genç kaleci ile imzaladı

TFF 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, genç kalecisi Kaan Ün ile sözleşme imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Ayvalıkgücü Belediyespor genç kaleci ile imzaladı
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04 Ocak 2025 14:57
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor, genç kalecisi Kaan Ün ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2 sezondur amatör olarak görev yapan başarılı kalecimiz Kaan Ün ile profesyonel sözleşme imzaladık. Kendisine başarılar diliyoruz" denildi. 19 yaşındaki eldiven son olarak Beşyüzevler Spor Kulübü'nde görev yaptı.
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