Ayvalıkgücü Belediyespor genç kaleci ile imzaladı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor, genç kalecisi Kaan Ün ile sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2 sezondur amatör olarak görev yapan başarılı kalecimiz Kaan Ün ile profesyonel sözleşme imzaladık. Kendisine başarılar diliyoruz" denildi. 19 yaşındaki eldiven son olarak Beşyüzevler Spor Kulübü'nde görev yaptı.