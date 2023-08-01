Ayvalık defansa Serhat Hürriyet'i aldı

TFF 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, defans hattını Serhat Hürriyet'le güçlendirdi.
Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de Gönen Belediyespor'da oynayan 31 yaşındaki Serhat, kariyerinde daha önce 2020-2022 yılları arasında da Ayvalıkgücü Belediyespor formasını giydi.
Serhat, TFF 3'üncü Lig'de 99, 2'nci Lig'de ise 6 maçta görev yaptı.
Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de Gönen Belediyespor'da oynayan 31 yaşındaki Serhat, kariyerinde daha önce 2020-2022 yılları arasında da Ayvalıkgücü Belediyespor formasını giydi.
Serhat, TFF 3'üncü Lig'de 99, 2'nci Lig'de ise 6 maçta görev yaptı.