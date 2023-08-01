Ayvalık defansa Serhat Hürriyet'i aldı

TFF 3.lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, savunmaya eski futbolcusu Serhat Hürriyet'i transfer etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Ayvalık defansa Serhat Hürriyet'i aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2023 15:32
TFF 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, defans hattını Serhat Hürriyet'le güçlendirdi.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de Gönen Belediyespor'da oynayan 31 yaşındaki Serhat, kariyerinde daha önce 2020-2022 yılları arasında da Ayvalıkgücü Belediyespor formasını giydi.

Serhat, TFF 3'üncü Lig'de 99, 2'nci Lig'de ise 6 maçta görev yaptı.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery