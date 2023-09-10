Aytuğ Batur, Sırbistan milli takımını seçti

Beşiktaş'ın altyapısında oynayan Aytuğ Batur Komeç, Sırbistan milli takımından gelen daveti kabul etti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Aytuğ Batur, Sırbistan milli takımını seçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2023 12:33
Beşiktaş'ın altyapısında oynayan Aytuğ Batur Kömeç, Sırbistan U21 milli takımından gelen daveti kabul etti.

Ekim ayında kamp kadrosuna katılacak 18 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon siyah beyazlı 3 kez giydi. 

Savunmanın merkezinde görev yapan Aytuğ, Beşiktaş formasıyla toplam 50 karşılaşmada 5 gol kaydetti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery