Aytuğ Batur, Sırbistan milli takımını seçti

Beşiktaş'ın altyapısında oynayan Aytuğ Batur Kömeç, Sırbistan U21 milli takımından gelen daveti kabul etti.
Ekim ayında kamp kadrosuna katılacak 18 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon siyah beyazlı 3 kez giydi.
Savunmanın merkezinde görev yapan Aytuğ, Beşiktaş formasıyla toplam 50 karşılaşmada 5 gol kaydetti.
Ekim ayında kamp kadrosuna katılacak 18 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon siyah beyazlı 3 kez giydi.
Savunmanın merkezinde görev yapan Aytuğ, Beşiktaş formasıyla toplam 50 karşılaşmada 5 gol kaydetti.