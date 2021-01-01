Ayton: "Suns ile anlaşamadığımız için hayal kırıklığına uğradım"

Phoenix Suns pivotu Deandre Ayton, Suns ile yaptığı sözleşme görüşmeleri üzerine duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.



ESPN geçtiğimiz hafta, Suns organizasyonunun Ayton'a maksimum kontrat verme konusunda "isteksiz" olduğunu ve bu durumun her iki tarafta da işleri karmaşık hale getirdiğini iddia etmişti.



Suns pivotu, takımla yaptığı sözleşme görüşmeleriyle ilgili düşüncelerini aktararak, işlerin gidişatından duyduğu hayal kırıklığını paylaştı:



"Phoenix'i çok seviyorum ama henüz bir anlaşmaya varamadığımız için gerçekten hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Baktığınızda, şampiyonluk kazanmaya iki galibiyet uzaktaydık ve doğrusu, takımlarından saygı gören meslektaşlarım gibi ben de hak ettiğim saygıyı görmek istiyorum.



Bunu mümkün olan en profesyonel şekilde halletmelerine izin vereceğim ve sadece kontrolümde olan şeylere odaklanacağım.



Sonuç ne olursa olsun, bu takımla aramdaki ilişkim asla değişmeyecek."



Suns ve Ayton'ın, 172.5 milyon dolar değerinde beş yıllık bir çaylak maksimum kontratı üzerine anlaşmak için 18 Ekim'e kadar süreleri var.



