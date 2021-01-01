Ayton: "NBA'de en çok aranan pivot benim!"

Phoenix Suns pivotu Deandre Ayton, NBA'de "en çok aranan pivot" olduğunu hissettiğini söyledi.



SiriusXM NBA Radio'da Justin Termine ve Eddie Johnson ile konuşan Ayton, "ligde en çok aranan pivot" olduğuna inandığını şu sözlerle belirtti:



"Ligin en çok aranan pivotu olduğumu hissediyorum. Dürüst olmak gerekirse, kendim ve takım için bana güvenebilecekleri bir temel oluşturdum. Yapmam gereken şey boyalı alanı korumak, blok yapmak ve ribaund almak. Ama artık, bunlara daha fazlasını eklemek istiyorum. Her gece takıma neler katabileceğimi zaten anlamış durumdayım.



Şimdi serbest atış çizgisine gitmek, hızlı hücumda topu getirmek ve daha iyi bir oyun kurucu olmak istiyorum. Bir hücum tehdidi olmayı arzuluyorum. Bunlar, uzun zamandır üzerinde çok fazla çalıştığım şeylerdi.



Savunma da çok önemli. Savunma şampiyonluk getirir. Bu takımın olayı da budur. Şahsen bu takımda savunmanın bel kemiği olduğumu düşünüyorum ve bu alanda birçok insana zor anlar yaşattığım için de kendimle gurur duyuyorum."



