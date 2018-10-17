Ayton: "Luka Doncic ile aramızda iyi bir bağ var"

Phoenix Suns pivotu DeAndre Ayton, Dallas Mavericks çaylağı Luka Doncic ile arasında kurdukları bağdan bahsetti ve ikilinin iyi arkadaş olduğunu söyledi.



Her ikisi de Bill Duffy tarafından temsil edilen yıldız adayları, draft öncesi dönemde bu yaz ping-pong, video oyunları ve basketbol vesilesiyle, aralarında güzel bir bağ kurdu.



Ayton, Doncic hakkında şu açıklamaları yaptı:



"O da bir çocuk. Benim gibi o da çok Fortnite oynuyor. Aramızda bir bağ var. İkimiz de rekabetçileriz ve buradan bir bağımız bulunuyor. Lakin sahaya çıktığımızda ikimiz de işimize bakıyoruz ve bunun da farkındayız. Yalnızca takımlarımızın kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz."



İki çaylak, Suns'ın Talking Stick Resort Arena'da Mavericks'i konuk ettiği karşılaşmada bu gece karşı karşıya gelecek.



