Ayton'ın piyasası 'zayıf', Suns kalmasına hazırlanıyor

Phoenix Suns'ın, Deandre Ayton'ın takas piyasasını 'zayıf' bulduğu ve takımda kalma olasılığına hazırlandığı bildiriliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Ayton'ın piyasası 'zayıf', Suns kalmasına hazırlanıyor
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16 Haziran 2023 15:32
Phoenix Suns'ın, Deandre Ayton'ın takas piyasasını 'zayıf' bulduğu ve takımda kalma olasılığına hazırlandığı bildiriliyor.

Suns'ın bu yaz Ayton için takas piyasasını keşfetmesi bekleniyor olsa da, ESPN'den Adrian Wojnarowski, Ryen Russillo Podcast'te ekibin istediği gibi bir anlaşma bulmakta zorlandığını söyledi:

"Bence Phoenix için şu anda zor olan kısım, DeAndre Ayton'ın piyasasının zayıf olması. Ayton'ın kalacağı senaryoya hazırlıklı olmalılar. Tüm piyasayı yoklamış durumdalar ama Deandre Ayton için kesin bir anlaşma yapılacağını sanmıyorum."

Suns, Devin Booker ve Kevin Durant'in etrafına daha fazla derinlik katmaya çalışırken, Chris Paul ile de bir yol ayrımında.

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