Ayton: "CP3 beni resmen besliyor diyebilirim"

Phoenix Suns pivotu DeAndre Ayton, takım arkadaşı Chris Paul'un bu sezon kendisinin gelişimine nasıl yardımcı olduğunu anlattı.



Ayton yakın zamanda Paul hakkında konuştu ve CP3'nin sahadaki gelişimine ne kadar yardımcı olduğunu şu sözlerle belirtti:



"Kesinlikle çembere nasıl kolayca gidebileceğimi ve bir ikili oyundayken potaya devrildiğimde ne kadar tehdit oluşturduğumu ortaya çıkaran farklı yolları gösteriyor. Perdeden farklı açılarla, ikimize de kolay basketler sunuyor. Ayrıca çemberde etkili olmamı da sağlıyor.



Bana savunmanın bel kemiği ve boyalı alanda herkesin gözü olmam için gereken yetkiyi vermiş durumda. Çemberi korumak, ekibimiz söz konusu olduğunda oldukça önemli. Bana çok kolay sayılar attırıyor ve tabiri caizse beni besliyor diyebilirim."



Ayton, bu sezon 14.5 sayı ve 10.8 ribaund ortalamaları ile oynuyor.



