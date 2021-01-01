Ayton: "CP3, bana rakiplerim için kopya verdi"

Phoenix Suns pivotu Deandre Ayton, Chris Paul'un kendisinin NBA'in en iyi oyuncularına karşı oynayabilmesine nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.



SiriusXM NBA Radio ile yaptığı bir röportajda Ayton'a, oyunu ne zaman çok daha iyi anladığını hissettiği sorulduğunda, tereddüt etmeden şunları söyledi:



"Dürüst olmak gerekirse, CP buraya geldiği zaman. Bazı maçlarda karşılaştığım bazı adamlar ve rakiplerim hakkında bana bir nevi kopya verdi. Bana bazı iyi oyuncuların ve takımların eğilimlerini anlattı. Mükemmeldi. Her şey benim için yerine oturmuş oldu. İşte o zaman oyun benim için yavaşlamaya başladı ve sahadaki varlığımla bazı avantajlar yakalamaya başladım."



Paul'un kendisine verdiği en büyük tavsiye sorulduğunda, Deandre şu açıklamaları yaptı:



"Basit bir tavsiyeydi. 'Seni bu ligde tutacak en önemli şey, sana para kazandıracak tek kelime, 'Açılar' demişti.' İkimizin ikili oyundan sonra nasıl önümüzü boşaltabileceğini anlattı. Devin (Booker) için nasıl iyi perde yapabileceğimi, kaçabileceğimi ve benzer şeyleri açıkladı. Ve bu sayede, artık hücumda kolay smaçlar buluyorum. Sahada kendimi rahat hissediyorum. Nerede olduğumu ve ne yaptığımı biliyorum."



