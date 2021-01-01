Ayton: "Booker, kötü bir maçtan sonra hep 'korkutucu' olur"

Phoenix Suns pivotu Deandre Ayton, Devin Booker'ın kötü bir maçtan sonra "oldukça korkutucu olduğunu" söyledi.



Booker, Pazar günü NBA Finalleri'nin 3. maçında 14'te 3 şut isabetiyle 10 sayı kaydederek, playoff kariyerindeki en kötü performansını kaydetmişti.



Lakin Ayton, 24 yaşındaki All-Star oyuncunun geri döneceğinden emin olduğunu belirtti:



"Kötü bir maçtan sonra oldukça ürkütücü oluyor. Bunu da onun düşünce yapısını ve böyle maçların kendisini pek yavaşlatmadığını bildiğim için söylüyorum. Bunun da o maçlardan biri olduğunu biliyoruz. Daha iyi oynayacaktır, bir takım olarak bizim de aynısını yapacağımızı biliyorum."



Booker, playofflar boyunca büyük bir direnç gösterdi. Suns'ın Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı ilk tur serisinin 5. maçında, bir önceki maçta 5/14'lük şut isabetiyle oynayıp beş top kaybı yaptıktan sonra, 30 sayı, 7 ribaund ve 5 asistlik bir performans ortaya koymuştu.



Booker ayrıca, Batı Konferansı finallerinin 4. maçında LA Clippers'a karşı benzer şekilde oynamış, 5/21'lik şut isabetiyle oynadığı geceden iki gün sonra 25 sayı kaydetmişti.



