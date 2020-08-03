Aytemiz Alanyaspor'dan Erol Bulut'a teşekkür

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, görevinden ayrılan teknik direktör Erol Bulut için teşekkür mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Teknik direktörümüz Erol Bulut'a 2019-2020 sezonundaki başarılı hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında sonsuz başarılar dileriz." denildi.
Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Teknik direktörümüz Erol Bulut'a 2019-2020 sezonundaki başarılı hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında sonsuz başarılar dileriz." denildi.