Aytemiz Alanyaspor'dan Erol Bulut'a teşekkür

Alanyaspor, görevinden ayrılan teknik direktör Erol Bulut için teşekkür mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Aytemiz Alanyaspor'dan Erol Bulut'a teşekkür
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2020 23:44
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, görevinden ayrılan teknik direktör Erol Bulut için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Teknik direktörümüz Erol Bulut'a 2019-2020 sezonundaki başarılı hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında sonsuz başarılar dileriz." denildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için