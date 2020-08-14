Aytemiz Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Erzurum kampının ikinci gününde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA
Aytemiz Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
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14 Ağustos 2020 21:54
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Erzurum kampının ikinci gününde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmana, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman, dar alan ve pas çalışmaları ile sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



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