Aytemiz Alanyaspor'da tüm testler negatif

Aytemiz Alanyaspor'da 4. kez yapılan koronavirüs testlerinin tümünün negatif sonuçlandığı bildirildi.

Haber; AA
Aytemiz Alanyaspor'da tüm testler negatif
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21 Haziran 2020 22:19
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif çıktığı duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‪"Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize dün uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi. 

Turuncu-yeşilli kulüp, daha önce de üç kez Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını duyurmuştu. 




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