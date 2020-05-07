Aytemiz Alanyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekip ve futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında A takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında A takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın