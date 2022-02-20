Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Erkan Özdamar
Ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 11 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.
Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.
Alanyaspor XI
Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Efkan, Novais, Emre Akbaba, Candeias, Efecan, Eduardo
Trabzonspor XI
Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Vitor Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius
12. randevu
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor Alanya'da yapacakları maçla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 11 gol kaydetti.
Alanya'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 galibiyet aldı. Akdeniz temsilcisi, 2 kez galip gelirken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
5 isim sınırda
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas, Djaniny ve Peres kritik Alanyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde, cezalı duruma düşecekler.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Erkan Özdamar
Ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 11 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.
Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.
Alanyaspor XI
Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Efkan, Novais, Emre Akbaba, Candeias, Efecan, Eduardo
Trabzonspor XI
Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Vitor Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius
12. randevu
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor Alanya'da yapacakları maçla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 11 gol kaydetti.
Alanya'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 galibiyet aldı. Akdeniz temsilcisi, 2 kez galip gelirken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
5 isim sınırda
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas, Djaniny ve Peres kritik Alanyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde, cezalı duruma düşecekler.