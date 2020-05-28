Aytemiz Alanyaspor top kapma ve taktik çalıştı

Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirildi.Kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma çalışmasının ardından taktik içerikli oyun ile tamamlandı.Alanyaspor, hazırlıklarına yarın da devam edecek.