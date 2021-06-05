Aytemiz Alanyaspor 'kabuk' değiştiriyor!

SÜPER Lig'de 2020-21 sezonunu geride bırakan Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına başlamıştı. İlk olarak kadroya geçen sezon Gençlerbirliği takımında forma giyen eski oyuncusu Candeias'ı renklerine bağlayan Aytemiz Alanyaspor'da, 8 oyuncunun da sözleşmesi sona erdi. Damian Kadzior, François Moubandje ve Adam Bareiro kiralık oyuncular olurken, Salih Uçan, Steven Caulker, Juanfran, Mustafa Pektemek ve Ceyhun Gülselam'ın ise sözleşmeleri bitti. Alanyaspor'un şu ana kadar yalnızca Juanfran ile sözleşme yenilediği öğrenilirken, kiralık oyuncuların hepsi takımdan ayrıldı. Salih Uçan, Steven Caulker ve Ceyhun Gülselam'ın birçok takımdan talibi olduğu söylentileri dolaşırken, Salih'in Beşiktaş ile Caulker'ın da Fenerbahçe ile anlaştığı iddiaları ortaya atıldı.



HER MEVKİDEN OYUNCU EKSİLİYOR



Alanyaspor'da sözleşmesi biten oyunculara bakıldığı zaman savunmadan 2, ön liberodan 1, orta sahadan 1 ve forvet bölgesinden 2 oyuncunun ayrılacağı görülüyor. Sözleşmesi devam eden ve transfer teklifi alan diğer futbolcuların da ayrılabileceği göz önüne alındığında turuncu yeşilli takımda kemik kadro tamamen değişecek. Transferde kimlerin öne çıkacağı, hangi mevkilere öncelik verileceği henüz netleşmezken, Ankaragücü'nden orta saha oyuncusu Alper Potuk, Trabzonspor'dan stoper Hüseyin Türkmen, yine geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak oynayan Fluminense oyuncusu sol bek Marlon ve yine bordo mavili ekipten sağ kanat Yusuf Sarı'nın isimleri Alanyaspor ile anılıyor.



GENEL KURUL 9 HAZİRAN'DA YAPILACAK



Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor'da takımın kemik kadrosu büyük ölçüde değişirken, yönetim de önümüzdeki günlerde yenilenecek. 9 Haziran 2021 Çarşamba günü Olağan Genel Kurul kararı alan turuncu yeşilli ekip, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda saat 15.00'de başlayacak olan kongrede yeni yönetimi seçecek. 2011 yılından beri takımı yöneten mevcut başkan Hasan Çavuşoğlu'nun tek aday olacağı öğrenilirken, deneyimli spor adamının yeni yönetimine kimleri alacağı ise henüz netleşmedi. ( HABER MERKEZİ)



Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, genel kuruldan sonra transferini istediği oyuncuların listesini yönetime verecek.



Çavuşoğlu, Alanyaspor Başkanlığı görevine devam edecek. (Yeni Alanya Gazetesi)



