Aytemiz Alanyaspor'da yol ayrımı!

Aytemiz Alanyaspor'da yönetim ile anlaşmazlık yaşayan Bülent Korkmaz ile yollar ayrılıyor. Rota eski antrenör Francesco Farioli...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aytemiz Alanyaspor'da yol ayrımı!
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29 Aralık 2021 18:47
Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yol ayrımına geldi.

Yönetim ile anlaşmazlık yaşayan ve bugün son kez toplantıda bir araya gelen Bülent Korkmaz, istifa kararı aldı. Bülent Korkmaz'ın istifasını kabul eden Alanyaspor, rotasını eski antrenörü Francesco Farioli'ye çevirdi.

Francesco Farioli'ye teklif yapan ve görüşmelerini sürdüren Alanyaspor, son aşamaya geldi. Kısa süre içerisinde Farioli'yle tüm şartlarda anlaşılıp resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

ALANYASPOR'DA GÖREV ALMIŞTI

Francesco Farioli, Sassuolo sonrası Ağustos 2020'de Alanyaspor'da antrenörlük görevine başlamıştı. 19 Mart 2021'e kadar bu görevini sürdüren İtalyan teknik adam, VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Farioli, Karagümrük'teki görevinde 27 resmi maça çıkıp 1.52 puan ortalaması yakaladı.


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