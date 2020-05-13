Aytemiz Alanyaspor çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altındaki hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Haber; AA
Aytemiz Alanyaspor çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü
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13 Mayıs 2020 21:30
Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altındaki hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Turuncu-yeşilli futbolcular, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde iki grup halinde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, dayanıklılık, top kapma ve şut çalıştı.

Alanyaspor, yarın (14 Mayıs) yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

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