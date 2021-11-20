Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: İlk 11'ler

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.

, Fotoğraf; AA
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Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: İlk 11'ler
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20 Kasım 2021 08:47
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçını beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Milli ara öncesinde Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, topladığı 20 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipten 1 puan fazlası olan Aytemiz Alanyaspor ise 5. basamakta yer alıyor.

İki takımın eksikleri

Ev sahibi Alanyaspor'da Cristian Borja sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak.

Beşiktaş'ta ise Michy Batshuayi, Fabrice N'Sakala, Salih Uçan, Gökhan Töre maç kadrosunda yer almıyor.

Alanyaspor




Beşiktaş



Son 5 maçın 4'ünü kazandı

Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan son 5 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 4 maçtan 3 puanla ayrılmayı başarırken, Alanyaspor sadece 1 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son 3 deplasmanda kazanamadı

Zirve iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından Trabzonspor'a da yenilerek liderin 10 puan gerisinde kaldı.

Deplasmanlarda beklediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar oynadığı son 3 dış saha maçından yenilgiyle ayrıldı.

Dış sahada son galibiyetini Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı maçlarda Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a ise 1-0 yenildi.

Ligde 8 maçtır gol yiyor

Beşiktaş, ligdeki son 8 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 8 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı.

Beşiktaş, söz konusu 7 maçta kalesinde 15 gol gördü.


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