Aytemiz Alanyaspor, akşam antrenmanında şut çalıştı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, koronavirüs nedeniyle verilen arada hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Haber; AA
Aytemiz Alanyaspor, akşam antrenmanında şut çalıştı
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23 Mayıs 2020 22:14
Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti. 

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, kondisyon ve dayanıklılık çalışmalarının ardından top kapma ve şut çalışması yapıldı. 

Alanyaspor, hazırlıklarına iki günlük bayram izninin ardından 26 Mayıs Salı günü devam edecek.

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