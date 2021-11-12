Aytaç Kara'ya Süper Lig'den teklif yağıyor!

Aytaç Kara'nın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte Süper Lig'den talipleri...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aytaç Kara'ya Süper Lig'den teklif yağıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2021 09:43
Aytaç Kara
Aytaç Kara
Galatasaray
Devre arası transfer döneminde hareketli günler geçirmesi beklenen Galatasaray'da ayrılıklar da olacak.

Sezon başında Portekiz'den kiralanan Gustavo Assunçao ile tecrübeli orta saha Aytaç Kara'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Aytaç'ı isteyen takımlar arasında Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor da var. Asıl sürpriz ise başka...

Altay, Aytaç Kara'yı devre arası transfer etmek istiyor. Düzenli forma giyebilmek isteyen oyuncunun, Ocak ayında gelecek teklife göre kiralık ya da bonservisiyle ayrılabileceği iddia edilirken teknik direktör Mustafa Denizli'nin oyuncuyu kadrosunda görmek istediği gelen haberler arasında.

İKİ SÜPER LİG EKİBİ DAHA DEVREDE

Altay'ın yeniden renklerine bağlamak için uğraş verdiği Aytaç Kara için iki Süper Lig takımının daha devrede olduğu ileri sürüldü.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'un da transfer listesinde olduğu bildirilirken transferde hangi takımın mutlu sona ulaşacağı merak konusu oldu.

AVRUPA'DA 262 DAKİKA OYNADI

Aytaç Kara bu sezon ligde şans bulmakta zorlansa da Avrupa'da şu ana dek 6 maçta toplam 262 dakika süre aldı.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.