İKİ SÜPER LİG EKİBİ DAHA DEVREDE

AVRUPA'DA 262 DAKİKA OYNADI

Devre arası transfer döneminde hareketli günler geçirmesi beklenen Galatasaray'da ayrılıklar da olacak.Sezon başında Portekiz'den kiralanan Gustavo Assunçao ile tecrübeli orta saha Aytaç Kara'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Aytaç'ı isteyen takımlar arasında Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor da var. Asıl sürpriz ise başka...Altay, Aytaç Kara'yı devre arası transfer etmek istiyor. Düzenli forma giyebilmek isteyen oyuncunun, Ocak ayında gelecek teklife göre kiralık ya da bonservisiyle ayrılabileceği iddia edilirken teknik direktör Mustafa Denizli'nin oyuncuyu kadrosunda görmek istediği gelen haberler arasında.Altay'ın yeniden renklerine bağlamak için uğraş verdiği Aytaç Kara için iki Süper Lig takımının daha devrede olduğu ileri sürüldü.Tecrübeli orta saha oyuncusunun Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'un da transfer listesinde olduğu bildirilirken transferde hangi takımın mutlu sona ulaşacağı merak konusu oldu.Aytaç Kara bu sezon ligde şans bulmakta zorlansa da Avrupa'da şu ana dek 6 maçta toplam 262 dakika süre aldı.