Aytaç Kara'ya Süper Lig'den iki talip!

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Yukatel Kayserispor, Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı transfer etmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Aytaç Kara'ya Süper Lig'den iki talip!
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01 Ocak 2022 12:28
Aytaç Kara
Aytaç Kara
Galatasaray
Süper Lig 'de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu anlamda Sarı-Kırmızılı ekibin ilk hedefi, takıma bir orta saha kazandırmak olacak. Bu doğrultuda kulübün başkanı Adil Gevrek, daha önce Aytaç Kara'yı istediklerini belirtirken, şu sözleri sarf etmişti: " Galatasaray 'dan Aytaç Kara'yı sezon öncesinde de istedik. Aytaç Kara'yı şimdi de istiyoruz. Galatasaray bırakırsa Aytaç'ı kadromuza katmak isteriz."

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Malatya, 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için yeniden girişimlere başlayacak. Ancak Malatya'nın, bu transferdeki bir diğer rakibi de yine Süper Lig ekiplerinden Kayserispor olacak.

Edinilen son bilgilere göre Aytaç'ın, kiralık olarak Malatyaspor'un formasını giyme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu öğrenildi. 


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