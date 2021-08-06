Aytaç Kara'ya Fatih Terim kalkanı!

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray, St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı. İkinci yarıda yedek kalecinin oyuna girebilmesi için sahadan ayrılan Aytaç Kara ise penaltı öncesinde Muslera'ya geri pası veren isim olduğu için ıslıklandı. Teknik direktör Fatih Terim ise maç sonu oyuncusuna kol kanat gerdi.

, Fotoğraf; AA
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Aytaç Kara'ya Fatih Terim kalkanı!
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06 Ağustos 2021 09:12
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray, St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.

Cim-Bom, 57. dakikada Muslera'nın yaptırdığı penaltı sonrasında geriye düştü. PSV maçlarında formsuzluğuyla dikkat çeken Uruguaylı file bekçisi, penaltı nedeniyle kırmızı kart görürken, sarı-kırmızılı taraftar, kaptanlarına destek vermek için alkışladı.

Yedek kalecinin oyuna girebilmesi için sahadan ayrılan Aytaç Kara ise penaltı öncesinde Muslera'ya geri pası veren isim olduğu için ıslıklandı. Büyük üzüntü içerisinde sahadan ayrılan Galatasaray'ın yeni oyuncusuna teknik direktör Fatih Terim kol kanat gerdi.

Terim, "Taraftar bizim en büyük silahımız. Ancak böyle olursa silah bize döner. Aytaç Kara'ya tepki hoş değil. Böyle olursa, oyuncu kalmaz. Kimse hata yapmak için oynamıyor. Bu huyumuzu değiştirmeliyiz" dedi.

Sarı-kırmızılılardan tolerans isteyen Fatih Hoca, "Kim çıkar kim girerse alkışlamak, desteklemek gerekir" yorumunu yaptı.


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